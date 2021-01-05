Son dakika haberleri | Karabük'te firari FETÖ hükümlüsü yakalandı
05.01.2021 14:45 | Son Güncelleme: 05.01.2021 14:48
Son dakika haberi: Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
Karabük'te Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında kesinleşmiş 6 yıl 10 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri çalışma sonucu firari S.Y'nin kente olduğu bilgisi üzerine operasyon düzenledi.
Operasyon düzenleyen ekipler S.Y'yi gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan S.Y, cezaevine teslim edildi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler