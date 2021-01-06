Son dakika haberleri... Karabük'te ev yangını
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Son dakika haberleri... Karabük'te ev yangını

06.01.2021 15:15 | Son Güncelleme: 06.01.2021 15:18
Son dakika haberleri... Karabük'te ev yangını

Bir son dakika haberine göre Karabük'te çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Karabük'te çıkan yangında bir evde maddi hasar oluştu.

Alınan bilgiye göre, Kartaltepe Mahallesi'nde kullanılmayan tek katlı müstakil bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yükselen dumanları gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede büyümeden söndürdü.

Evde maddi hasarın meydana geldiği yangın ile ilgili polis ekipleri soruşturma başlattı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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