Son dakika haberleri... Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
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Son dakika haberleri... Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı

Son dakika haberleri... Karabük'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı
Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Karabük'ün Yenice ilçesinde düzenlenen operasyonda uyuşturucu ticareti yaptığı iddia edilen 2 kişi tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yapanların yakalanması için çalışma başlattı.

Çalışma sonucu uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.D. ve M.Ç. düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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