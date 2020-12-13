Son dakika haberleri: Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı

Son dakika habere göre Karabük'te dereye düşen kedi ve yavru köpeği itfaiye kurtardı Karabük'ün Safranbolu ilçesinde düştükleri derede mahsur kalan kedi ve yavru köpeği itfaiye ekipleri kurtardı.