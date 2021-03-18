Son dakika haberleri! Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi
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Son dakika haberleri! Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

18.03.2021 00:49 | Son Güncelleme: 18.03.2021 00:54
Son dakika haberleri! Karabük'te çıkan yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi

Son dakika haberlerine göre Karabük'te bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Karabük'te bir evde çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Fevzi Çakmak Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan Enver Arat'a ait iki katlı evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

İçinde kimsenin olmadığının anlaşıldığı ev, kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan ev sahibinin kimsesi olmadığı ve kendisine de bakamadığı için huzurevinde kaldığı öğrenildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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