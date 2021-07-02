Son dakika haberleri: Karabük'te çıkan örtü altı yangınında 250 metrekare alan zarar gördü
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Son dakika haberleri: Karabük'te çıkan örtü altı yangınında 250 metrekare alan zarar gördü

Son dakika haberleri: Karabük'te çıkan örtü altı yangınında 250 metrekare alan zarar gördü
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Karabük'te yaklaşık 250 metrekarelik çam ormanında çıkan örtü yangını söndürüldü.

Karabük'te yaklaşık 250 metrekarelik çam ormanında çıkan örtü yangını söndürüldü.

Merkeze bağlı Düzçam köyü yakınlarındaki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine Karabük Orman İşletme Müdürlüğüne ait 2 arazöz ve 1 su tankeri sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle kısa sürede söndürülen yangında, yaklaşık 250 metrekarelik çam ormanı zarar gördü.

Son dakika haberleri: Karabük'te çıkan örtü altı yangınında 250 metrekare alan zarar gördü

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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