Son dakika haberleri! Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika haberleri! Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika haberleri! Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü
Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Son dakika habere göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Değirmencik köyü kırsalındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 1 dönüm alanda anız ve arpa sapı yandığı belirlendi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

Endişeli bekleyiş sürüyor! Yangın Bodrum Kalesi'ni tehdit etmeye başladı
Endişeli bekleyiş sürüyor! Yangın Bodrum Kalesi'ni tehdit etmeye başladı
Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele ediliyor
Yangınlardaki son durumu Bakan Bekir Pakdemirli paylaştı! 4 ilde alevlerle mücadele ediliyor
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Bodrum'dan son gelen görüntü dehşete düşürdü! Korku filmi gibi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Süleyman Soylu Ömer Halisdemir Bekir Pakdemirli Adil Karaismailoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Müge Anlı Sezen Aksu Yusuf Güney
Spor Ali Koç Eda Erdem Mesut Özil Metin Oktay Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika haberleri! Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.7.2021 20:56:55. #1.15#

title