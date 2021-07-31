Son dakika haberleri! Karabük'te çıkan anız yangını söndürüldü

Son dakika habere göre Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde çıkan anız yangını ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Değirmencik köyü kırsalındaki bir tarlada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Safranbolu Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerince yangın, ormanlık alana sıçramadan kısa sürede söndürüldü.

Yaklaşık 1 dönüm alanda anız ve arpa sapı yandığı belirlendi.

Zonguldak Orman Bölge Müdürü Faruk Bayraktaroğlu da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu