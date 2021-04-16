Bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
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Bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu - Haberler | Güncel

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.

Safranbolu Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Atatürk Mahallesi Akter Sokak Devrim Sitesi A Blok'ta pozitif vakalar ve temaslılar tespit edildi.

Hastalığın yayılmasının önlenmesi ve toplum sağlığının korunması amacıyla sitenin 25 Nisan'a kadar karantinaya alınması kararlaştırıldı.

Siteye giriş ve çıkışlar sınırlandırılırken, kamu kurum ve kuruluşları ile özel sektör çalışanı olan site sakinleri karantina süresince izinli sayılacak.

Karantinadaki vatandaşların ihtiyaçları ise Vefa Destek Grubu tarafından takip edilecek.

Bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı
Bir site Kovid-19 tedbirleri kapsamında karantinaya alındı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Orhan Kuzu

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