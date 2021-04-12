Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
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Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberler... KARABÜK'te, senaryo gereği 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalanlar ile kimyasal sızıntı olan hastanede mahsur kalanlar kurtarıldı, çıkan yangın söndürüldü.

KARABÜK'te, senaryo gereği 5.6 büyüklüğündeki deprem sonrası enkaz altında kalanlar ile kimyasal sızıntı olan hastanede mahsur kalanlar kurtarıldı, çıkan yangın söndürüldü.

Karabük Adatepe Mahallesi'nde metruk bir evde yapılan deprem tatbikatına Karabük İl Afet Acil Durum Müdürlüğü, Karabük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve Ulusal Medikal Kurtarma ekipleri katıldı. Senaryo gereği 5.6 büyüklüğündeki depremin ardından harekete geçen ekipler, enkaz altında kalan kişileri arama kurtarma köpeği, kamera sistemi ve ortam dinleme cihazlarıyla yerlerini tespit ettikten sonra kurtardı. Deprem sonrası binada çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Hastanede ise hasar oluştu, laboratuvar kısmında kimyasal sızıntı oluştu. Personel ve hastalar tahliye edildi. Hastanenin çatısında mahsur kalan 2 kişi ise itfaiye merdiveni yardımıyla indirildi. Ambulanslara taşınan yaralılar, antrenman sahasına kurulan sahra hastanesine götürülerek tedaviye alındı ve afetzedelere çadırlar kuruldu.

Karabük Valisi Fuat Gürel tatbikatla ilgili olarak, Afet esnasında çalışması gereken arkadaşların pratik kazanması, onların bir afet esnasında neler yapmaları gerektiğini öğrenmesi hususunda bu tatbikatlar devam edecek dedi.

Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI
Son dakika haberleri: KARABÜK'TE DEPREM TATBİKATI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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