Son dakika 3. sayfa: Karabük'te 4 ayrı trafik kazası: 2'si çocuk 8 yaralı

Son dakika haberler... Karabük'te 4 ayrı trafik kazası: 2'si çocuk 8 yaralı Karabük'te meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk, biri ağır 8 kişi yaralandı.

Karabük'te 4 ayrı trafik kazası: 2'si çocuk 8 yaralı

KARABÜK - Karabük'te meydana gelen 4 ayrı trafik kazasında 2'si çocuk, biri ağır 8 kişi yaralandı.

İlk kaza, Karabük - Yenice karayolu Bolkuş mevkiinde meydana geldi. Zonguldak'tan Karabük'e seyreden Necmi Çapaklı idaresindeki 67 DB 733 plakalı Honda marka otomobil Bolkuş mevkiinde yağıştan dolayı kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı istikametten gelmekte olan Şendoğan Sarıcık idaresindeki fort marka 67 NR 901 plakalı minibüs ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobilde Gülden Yılmaz Çapaklı ile Melike Elvina Çapaklı ve Zeynep Çapaklı ile minibüs içinde bulunan sürücü Sarıcık ile yanında bulunan Ayşe Sarıcık ve Gülyaşar Merdiven yaralandı. Yaralılardan Ayşe Sarıcık minibüs içinde sıkıştı. Sağlık ekipleri ve vatandaşların yardımı ile sıkıştığı yerden çıkarılan ve Sarıcık ile diğer yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

"Elektrik direğine çarptı"

Kentte meydana gelen ikinci kaza ise saat 16.30 sıralarında Belen Köy mevkiinde meydana geldi. Karabük Polis Meslek Yüksek Okulu istikametinden gelip Aydınlıkevler istikametine seyir halinde olan Muammer Gürleyik idaresindeki 78 BZ 549 plakalı kartal marka aracıyla seyir halinde iken Belenköy TOKİ girişi mevkiinde stabilize yola girip hakimiyetini kaybedip orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

Kazada yaralanan sürücü 112 ekiplerince Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Aynı saatlerden meydana gelen bir başka kaza ise 5000 evler Bahçelievler Mahallesinde meydana geldi. Marketten geri geri çıkmak isteyen sürücü Muhammet Sıla Dumanoğlu idaresindeki 78 BK 958 plakalı aracı ile yaya olarak yürüyen Güler Kantarcı'ya çarptı. Yaralı yaşlı kadın ihbar üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından Karabük Eğitim Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Araçları ayırmakta zorluk çektiler

Safranbolu ilçesinde meydana gelen kazada ise 3 araçlı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada şans eseri kimse yaralanamazken, kazadan dolayı öndeki aracın arka tamponuna sıkışan aracı kurtarmak için sürücüler ve vatandaşlar uzun uğraş verdi. Dakikalarca süren çalışma sonrası adeta birbirine kapışan iki araç ayrılırken, 3 araçta da maddi hasar meydana geldi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yasin Erdem