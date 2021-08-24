Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Anadolu Ajansı / Ahmet Özler - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Karabük'te sürücü adayının kullandığı otomobilin, başka bir otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'te sürücü adayının kullandığı otomobilin, başka bir otomobille çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Karabük'ten Ankara istikametine giden Yasin U. yönetimindeki 78 AAZ 196 plakalı otomobil, Organize Sanayi Sitesi Kavşağında Rüya Nur Ç'nin (18) kullandığı sürücü kursuna ait 78 AAF 656 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada, sürücü adayı Rüya Nur Ç. ile araçlarda bulunan Nursena O. (18), Kübra (29) ve Recep M. (29) ile Erdal A. (54) yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri, yaralıları Karabük Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
Son dakika haber... 2 otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Özler

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