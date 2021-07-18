Son dakika! KARABÜK'TE İKİ KAZADA 10 KİŞİ YARALANDI

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Gelen son dakika haberlerine göre Karabük'te, 6 kişinin yaralandığı kaza bir aracın kamerasına yansıdı.

Karabük'te, 6 kişinin yaralandığı kaza bir aracın kamerasına yansıdı. Galip Ö. idaresindeki 78 AAZ 330 plakalı otomobil, şerit değiştirmek isterken yanındaki aracı fark edip manevra yapınca refüje ve ağaca çarparak devrildi. Kazada sürücü Galip Ö., Ecrin Nisa Ö.(8), Yiğit Ö.(2), Samet Ö.(7), Öykü Seher Ö.(3) ve Zeynep Ela Ö.(6) yaralandı. Kaza anı ise yoldan geçen başka bir otomobilin araç kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı