Son dakika haberleri: Karabağ'da Ermeniler Azerbaycan ve Rus askerlerine terör saldırısı düzenledi
Son dakika haberleri: Karabağ'da Azerbaycan ve Rus askerlerine Ermenilerce terör saldırısı düzenlendi.
Karabağ'da Azerbaycan ve Rus askerlerine Ermenilerce terör saldırısı düzenlendi.
Azerbaycan İçişleri Bakanlığı ve Başsavcılığından yapılan ortak açıklamada, Şuşa şehri Taşaltı köyü yakınlarında Azerbaycan ve Rus askerlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktasında Norayr Mirzoyan isimli Ermeni vatandaş ve başka şahıslar tarafından RGD-5 tipli el bombası atıldığı bildirildi.
Saldırıda 3 Azerbaycan askerinin yaralandığı belirtilen açıklamada, Azerbaycan Başsavcılığının olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.
Öte yandan sosyal paylaşım sitelerinde, Azerbaycan ve Rus askerlerinin nöbet tuttuğu kontrol noktasında el bombası atılması ve bir kişinin Rus askerlerce gözaltına alındığına dair görüntüler paylaşıldı.
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AA / Ruslan Rehimov - Son Dakika Haberleri