Son dakika haberleri | Karabağ'da 2 Azerbaycanlı gazeteci mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti

Son dakika 3. sayfa haberine göre Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine bağlı Kelbecer ilinde 2 Azerbaycanlı gazeteci, mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Azerbaycan'ın Karabağ bölgesine bağlı Kelbecer ilinde 2 Azerbaycanlı gazeteci, mayın patlaması sonucu hayatını kaybetti.

Azerbaycan Devlet Televizyonu (AzTv) Genel Müdürü Rövşen Memmedov sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Aztv kameramanı Sirac Abışov ve Azerbaycan Devlet Ajansı Azertac muhabiri Muharrem İbrahimov'un Kelbecer bölgesinde görev yaparken mayına basarak hayatını kaybettiğini duyurdu.

Azertac'dan yapılan açıklamada ise, gazetecilerin işgalden kurtarılan topraklarda çekim yaparken Azertac ve Aztv çalışanlarının Kelbecer'in Susuzluk köyünde mayına basarak hayatlarını kaybettiğini belirtti. - BAKÜ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı