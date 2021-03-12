Son dakika haberleri: Kar nedeniyle yolda kalan ambulanslar ekipler tarafından kurtarıldı

Edinilen son dakika gelişmesine göre SİNOP'un Durağan ilçesinde etkili olan kar yağışı nedeniyle Covid-19 şüphesi olan hastalara ulaşmaya çalışan sağlık görevlilerinin ambulansları yolda kaldı.