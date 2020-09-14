Son dakika haber... Kaputa giren kedi için seferber oldular
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Son dakika haber... Kaputa giren kedi için seferber oldular

Gelen son dakika haberlerine göre Kaputa giren kedi için seferber oldular Yalova'da itfaiye ekipleri otomobilin kaputuna giren kediyi uzun çabalar sonucu çıkardı.

14.09.2020 17:23 | Son Güncelleme: 14.09.2020 17:43

Kaputa giren kedi için seferber oldular

YALOVA - Yalova'da itfaiye ekipleri otomobilin kaputuna giren kediyi uzun çabalar sonucu çıkardı.

Yalova'da seyir halindeki 06 ACG 102 plakalı otomobil sürücüsü, kaputunun içinden kedi sesi geldiğini duyunca aracını durdurdu. Sürücünün haber vermesiyle itfaiye ekipleri Cumhuriyet Caddesi'ne gelerek kediyi kurtarma operasyonuna başladı. İtfaiye ekipleri bütün denemelerine rağmen kediyi bulunduğu yerden çıkartamadı. Ekipler en son çare olarak otomobili İtfaiye Müdürlüğü'ne götürdü. Burada kedinin üzerine itfaiye erleri tarafından hava püskürtüldü. Korkan kedi otomobilden çıktı. Otomobilden kurtarılan kedi kaçarak kayıplara karıştı.

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Son dakika haber... Kaputa giren kedi için seferber oldular

Kaynak: İHA

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