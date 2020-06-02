Son dakika haberleri! Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Son dakika haberleri! Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı

Son dakika haberine göre ERZURUM'da, koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta kapanan kaplıcalar, normalleşme süreciyle birlikte dün yeniden açıldı.

Son dakika haberleri! Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı
02.06.2020 08:08 | Son Güncelleme: 02.06.2020 08:11

ERZURUM'da, koronavirüs salgını nedeniyle 16 Mart'ta kapanan kaplıcalar, normalleşme süreciyle birlikte dün yeniden açıldı. Görevliler tarafından gün boyu dezenfekte edilen, personeli eldiven, maske ve siperlikle hizmet veren termal kaplıcalara gelenlerin ateşi ölçülüyor, ellerine dezenfektan dökülüp, maske veriliyor.

Türkiye'nin en iyi ve modern kaplıcalarından biri olan Erzurum'un merkez Aziziye ilçesindeki Ilıca Termal Kaplıcaları'nda sosyal mesafe ve hijyen kuralları uygulanarak hizmet verilmeye başlandı. Kadın ve erkekler için ayrı ayrı tasarlanmış 150 santim derinliğinde 80 metrekarelik termal havuzu, Türk hamamı, fin hamamı, sauna, fitness center, masaj odaları, cilt bakımı (özel kil), özel aile havuzları ile doğadan gelen sağlığı misafirlerine sunan kaplıcadaki görevliler, gün boyu maske, siperlik ve eldiven takıyor. Sosyal mesafeyi gösteren işaretlerin çizildiği kaplıcaya gelenlerin ateşi ölçülüyor, ellerine dezenfekte dökülerek maskesiz girmelerine izin verilmiyor. Havuz ve aile kabinleri sık sık dezenfekte ediliyor.

'TÜM KURALLARI UYGULADIK'Pandemi sürecinde kaplıcaların kapalı kalması sağlık açasından çok önemli olduğunu vurgulayan Erzurum merkez Aziziye Belediye Başkanı Muhammed Cevdet Orhan şunları söyledi: "Çünkü pandemi sürecinde bu salgının bulaş ortamının olduğu bir alan kaplıcalar. Fakat biz bu süreç içinde birtakım rehabilitasyonlar, iyileştirmeler yaptık. Özellikle pandemi süreci sonrası bu geçiş döneminde vatandaşlarımızın bu salgınla ilgili alması gereken önlemlerde bu durumda göz önünde bulunduruldu. Geçtiğimiz günlerde çıkan genelge kapsamında da 1 Haziran'da açılacağı zaten ifade edilmişti; elbette ki bazı önemler ön planda tutularak alındı. Sosyal mesafe, hijyen kuralları başta olmak üzere genelgede yazılı olan bütün kuralları da burada uygulamaya çalıştık ve hepsini de arkadaşlarımızla birlikte hayata geçirdik. Kaplıcalar şu an vatandaşlara kurallar dahilinde hizmet veriyor. Eski ile şu sezonla kıyaslarsak ilgi çok fazla değil ama bu yavaş yavaş artacaktır. Burada önemli olan ilgi artarken, hem yoğunluk açısından yine pandemi süreci ile ilgili olan durumu biz göz önünde bulunduracağız hem de kaplıca insanların hem şifa bulduğu hem de vakitlerini değerlendirdikleri bir alan. Birtakım müşterilerimiz de burada hoşça vakit geçirmek için geliyor. Burada da önemli olan bu salgın sürecinde bu salgının kesinlikle bu ortamlarda da yayılmasını en aza indirgemek olacaktır. Ilıca kaplıcaları, çok eski tarihe sahip. Yavuz Sultan Selim ordularını sefere götürürken burada konakladığını biliyoruz. Buranın tarihi çok eski ama bu tesisimiz yeni bir tesis. Aile kabinleri, havuz ve otelimizin bulunmuş olduğu tesisi çok yakın bir zamanda yeniden rehabilite etmiştik. Kaplıca suyu en önemli özelliği eklem, cilt ve deri rahatsızlıklarına çok iyi gelmesidir. Bu hem sağlık bakanlığı tarafından hem de halk kendi içinde tescillemiştir."

Kaplıcaların yeniden hizmete girmesine sevindiklerini söyleyen vatandaşlardan Reyhan Yüce de, "Pandemi bizlere birçok şeyin kıymetini öğretti. Kaplıcalar bile bunlardan birisi. Sık sık geldiğimiz kaplıcaların yeniden açılmasına çok sevindik. Tabi bu salgının halan devam etmesi nedeni ile kurallara harfiyen uygulayacağız" diye konuştu


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

Haberler

Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı Haber
Bağımsız heyet, Floyd'un ölüm nedeninin boğulma olduğunu açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi 'riskli alan' ilan edildi Haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzası ile Bağcılar'da Fatih Mahallesi "riskli alan" ilan edildi
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı Haber
Pilates antrenmanını paylaşan Beşiktaşlı Boateng'in eşi Satta'nın yaptığı hareket şaşırttı
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok Haber
97 milyon nüfuslu Vietnam'da koronavirüste ölen yok
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam Haber
Erzurum Havalimanı pisti bitmeyince Vali çıldırdı: Utancımdan sokağa çıkamam
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok Haber
Düğün yapacak çiftlere Bilim Kurulu Üyesi Özlü'den kötü haber: Eskisi gibi düğün yapma olasılığı yok
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Eylemlerdeki para alışverişi görüntüsünü paylaşan Trump'tan tehdit gibi sözler: Anarşist, seni görüyoruz
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Mardinli gencin göğsümüzü kabartan başarısı! Yokluk içinde yaptığı proje, 500 aday arasından finalde
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
ABD'nin en büyük yayın organı New York Times manşete taşıdı: Ülke bölünmenin kıyısında
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Michael Jordan da George Floyd'un öldürülmesine sessiz kalmadı: Bıktık artık
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Türkiye'de bir ilk! 3 farklı ödeme çipli kimlik kartlarıyla PTT ATM'lerinden yapılacak
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
Hakan Çalhanoğlu, Zlatan'ın Türkiye'de tuttuğu takım için Galatasaray'ı işaret etti: Renklerinde sarı var
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
ABD'de isyan ateşi büyüyor! Zenginlerin ikamet ettiği kentten yeni yağma görüntüleri geldi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
Partiye katıldıktan sonra koronavirüse yakalanan Belçika Prensi Joachim, özür diledi
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
ABD'de durumun ciddiyetini özetleyen kare! Silahlara susturucu takıp sahaya indiler
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
Normalleşme sürecinin ilk gününde trafik yoğunluğu yüzde 54'e ulaştı
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
40 bin kişinin geldiği Kahramanmaraş Andırın'da ilk koronavirüs vakası görüldü
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Siirt Pervari'de zırhlı araç uçuruma yuvarlandı: 2 askerimiz şehit oldu, 7 askerimiz de yaralandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Eniştelerini öldürüp, kaza süsü veren iki kayınbirader tutuklandı
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Meteoroloji bölge bölge uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Son ankette İYİ Parti sürprizi! Dört parti dışında herkes baraj altında kalıyor
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Çin'de son 3 haftanın en yüksek koronavirüs vaka sayısı tespit edildi
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Eşinden 8 aydır ayrı yaşayan şahıs, ilişkiye girme isteği reddedilince bıçakla saldırdı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Süleyman Soylu Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Ezgi Mola Kenan Doğulu Serenay Sarıkaya
Spor Mete Gazoz Fatih Terim Gökhan Gönül Nihat Özdemir Ahmet Nur Çebi
Daha Fazla Kadın Ankara Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Son dakika haberleri! Kaplıcalar tedbirlerle yeniden hizmete açıldı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.6.2020 08:11:17. #1.14#
title