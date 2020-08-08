Son dakika haberleri... Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma; 1 şehit, 2 yaralı
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Son dakika haberleri... Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma; 1 şehit, 2 yaralı

Son dakika habere göre Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden birinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Son dakika haberleri... Kaplan Operasyonu bölgesinde çatışma; 1 şehit, 2 yaralı
08.08.2020 21:38 | Son Güncelleme: 08.08.2020 21:56

Kaplan Operasyonu bölgesinde teröristlerle çıkan çatışmada yaralanan 3 askerden birinin kaldırıldığı hastanede şehit olduğunu açıkladı.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Pençe-Kaplan Operasyonu bölgesinde, 8 Ağustos 2020 tarihinde teröristlerle çıkan çatışmada 3 kahraman silah arkadaşımız yaralanmış, yapılan tüm müdahalelere rağmen 1 silah arkadaşımız kurtarılamayarak şehit olmuştur. Çatışmada 5 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir" denildi.Açıklamada, şehide Allah'tan rahmet, ailesi, Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türk milletine başsağlığı ve sabır, yaralanan askerlere de acil şifa dileğinde bulunuldu. 

Haber:  ANKARA,


Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: DHA

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