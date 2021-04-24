Son dakika haberleri | Kapkaç şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
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Son dakika haberleri | Kapkaç şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı

Son dakika haberleri | Kapkaç şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI - Haberler | Güncel

Son dakika haberi: GAZİANTEP'te, 4 günde 5 kapkaç olayına karışan 5 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı.

GAZİANTEP'te, 4 günde 5 kapkaç olayına karışan 5 şüpheli, güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinden tespit edilerek, yakalandı. 

Merkez Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 18-22 Nisan'da polise başvuran 5 kişi, kapkaç mağduru olduklarını belirterek, şikayette bulundu. Kapkaç olaylarının meydana geldiği bölgelerdeki güvenlik kameralarının kayıtlarını inceleyen polis, yolda yürüyenlerin telefon ve çantalarını çalan 5 şüpheliyi belirledi. Kimlikleri tespit edilen şüpheliler, adreslerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

 


Son dakika haberleri | Kapkaç şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberleri | Kapkaç şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberleri | Kapkaç şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı
Son dakika haberleri | Kapkaç şüphelileri, kamera görüntülerinden yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mustafa KANLI

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