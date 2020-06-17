Son dakika haberleri: Kapkaç anı kamerada: 16 yaşında 90 suç kaydı var Son dakika 3. sayfa haberi... Kapkaç anı kamerada: 16 yaşında 90 suç kaydı var Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda kadınların çantalarını gasp ettiği belirlenen iki şüpheli polis ekiplerinin 200'den fazla güvenlik kamerasının görüntülerini incelemelerinin ardından tespit edilerek yakalandı.

Kapkaç anı kamerada: 16 yaşında 90 suç kaydı var

TEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde meydana gelen olayda kadınların çantalarını gasp ettiği belirlenen iki şüpheli polis ekiplerinin 200'den fazla güvenlik kamerasının görüntülerini incelemelerinin ardından tespit edilerek yakalandı. Şüphelilerden birinin 16 yaşında olduğu ve hırsızlık ve yağma gibi suçlardan 90 ayrı suç kaydı olduğu belirlendi.

Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ilçede 5 ayrı kadının çantasının kapkaç yöntemiyle gasp edilmesi üzerine çalışma başlattı.

Yaklaşık 200 güvenlik kamerasının görüntülerini inceleyen ekipler, zanlıların, plakasız motosiklet kullanan 16 yaşındaki K.K. ile S.C. olduğunu tespit etti.

Yaşı küçük olan şüpheliler polis ekiplerince evlerinde gözaltına alındı. Polis şüphelileri gözaltına aldığı sırada kapkaç olaylarında kullanılan plakasız motosikleti de ele geçirdi.

Gözaltına alınan şüphelilerden K.K'nin hırsızlık ve yağma başta olmak üzere çeşitli suçlardan 90, S.C. adlı şüphelinin de 12 ayrı suç kaydının olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA