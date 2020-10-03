Son dakika haberleri | Kapı önlerinden ayakkabı hırsızlığı kameraya yakalandı

Son dakika haber... AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalan 2 kadın, güvenlik kamerasınca görüntülendi.

AYDIN'ın Nazilli ilçesinde bir apartmanda kapı önlerine bırakılan ayakkabıları çalan 2 kadın , güvenlik kamerasınca görüntülendi.

Hırsızlık olayı, dün saat 17.00 sıralarında, Çapahasan Mahallesi 389/1 Sokak'taki bir apartmanda yaşandı. Yüzlerinde maske olan 2 kadın, bir süre çevreyi gözetledikten sonra girdikleri apartmanda, kapı önlerine bırakılan ayakkabıları, yanlarında getirdikleri pazar arabasına koydu. Ardından da apartmandan çıkıp, kayıplara karıştı. Bina sakinlerinin ihbarı üzerine çalışma başlatan polis, apartmandaki güvenlik kamerasını incelemeye aldı. Görüntülerde, kadınların binaya girişleri ile ayakkabıları çaldıkları anlar tespit edildi. Polis, kimlikleri belirsiz hırsızlık şüphelisi 2 kadını arıyor.

- Aydın

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bahattin ALBAYRAK