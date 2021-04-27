Son dakika haberleri | Kapı kirişi üzerine devrilen traktör sürücüsü öldü
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Son dakika haberleri | Kapı kirişi üzerine devrilen traktör sürücüsü öldü

Son dakika haberleri | Kapı kirişi üzerine devrilen traktör sürücüsü öldü
Demirören Haber Ajansı / Özcan DURUSOY - Haberler | Güncel

Son dakika gündem haberine göre DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, traktörün arka kısmındaki korkuluğun takıldığı kapı kirişi üzerine devrilen Hamdi Gökçe (65), yaşamını yitirdi.

DENİZLİ'nin Buldan ilçesinde, traktörün arka kısmındaki korkuluğun takıldığı kapı kirişi üzerine devrilen Hamdi Gökçe (65), yaşamını yitirdi.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Yeni Mahalle yakınlarında meydana geldi. Hamdi Gökçe, plakası öğrenilemeyen traktörüyle tarlasına gitmek için yola çıktı. Gökçe, seyir halinde olduğu sırada, traktörün arka kısmındaki korkuluğa, bahçenin girişindeki kapının beton kirişi takıldı. Kiriş, Gökçe'nin üzerine devrildi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen sağlık ekipleri, Gökçe'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Jandarmanın incelemesinin ardından Gökçe'nin cansız bedeni, Buldan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. 


Son dakika haberleri | Kapı kirişi üzerine devrilen traktör sürücüsü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Özcan DURUSOY

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