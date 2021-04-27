Kapanma kararının ardından uçak biletlerine yoğun ilgi

Kapanma kararının ardından uçak biletlerine yoğun ilgi Havayolu şirketlerinin sistemleri kilitlendi Yoğun ilgi bilet fiyatlarına yansıdı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararının ardından, yoğun ilgi nedeniyle havayolu...

Kapanma kararının ardından uçak biletlerine yoğun ilgi

Havayolu şirketlerinin sistemleri kilitlendi

Yoğun ilgi bilet fiyatlarına yansıdı

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın,açıkladığı 29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında tam kapanma kararının ardından, yoğun ilgi nedeniyle havayolu şirketlerinin bilet satış sistemleri kilitlendi. Uçak seferlerine yoğun ilgi, bilet fiyatlarına da yansıdı.

Korona virüs önlemleri kapsamında 29 Nisan'da başlayacak ve 17 Mayıs'ta sona erecek olan tam kapanma nedeniyle havayolu biletlerine yoğun ilgi oluştu. 17 gün sürecek tam kapanmayı memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirmek isteyen vatandaşlar uçak bileti almak için sıraya girdi.

Havayolu şirketlerinin sistemleri kilitlendi

17 Gün sürecek kapanmayı tatil yörelerinde veya memleketlerinde geçirmek isteyen vatandaşların yoğun ilgisi, havayolu şirketlerinin bilet sistemlerini kilitledi. Bilet almak için havayolu şirketlerinin bilet satış sistemlerine yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, sistemin bir süre kilitlenmesine neden oldu. Aşırı yoğunluk nedeniyle bilet satışları durmak zorunda kaldı.

Bilet fiyatları arttı

Kapanma nedeniyle uçak biletlerine talebin artması, fiyatlarında artmasına neden oldu. Özellikle talepin fazla olduğu bazı illerde bilet fiyatlarında büyük artışlar yaşandı. Yoğun ilginin olduğu Gaziantep tek yön bilet fiyatı 494 Lira ile 662 lira arasında değişirken, Trabzon bilet fiyatları ise 494 Lira ile 813 lira arasında satılıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / TUNCER CENGİZ