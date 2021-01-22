KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1
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KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1

22.01.2021 09:58 | Son Güncelleme: 22.01.2021 10:02
KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1

*Operasyon kamerada.

*Operasyon kamerada.

-KAPALIÇARŞI'da 3 ayrı iş yerine düzenlenen baskında piyasa değeri 3 milyon lirayı bulan, yurtdışından kaçak olarak getirilen bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirildi.

Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri Kapalıçarşı'da bulunan üç işyerinde yurtdışından kaçak olarak getirilen eşyaların satıldığı bilgisine ulaştı. Ekipler Kapalıçarşı'da belirlenen üç adrese baskın düzenledi. Dükkanlarda arama yapan ekipler bin 539 adet değişik markalara ait kol saati ve 67 adet değişik markalara ait gözlük ele geçirdi. Ele geçirilen eşyaların piyasa değerinin 3 milyon lirayı bulduğu belirtildi. Polis ekiplerin operasyonu kameralara da yansıdı.

Görüntü dökümü:

----------------------Polisin iş yerlerinde arama görüntüleri-Ele geçirilen saat ve gözlükler

 


KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1
KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1
KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1
KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1
KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1
KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1
KAPALIÇARŞI'DA POLİS BASKINI; 3 MİLYON LİRALIK KAÇAK EŞYA ELE GEÇİRİLDİ-1

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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