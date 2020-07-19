Son dakika haberleri... Kapadokya'da gün batımında peribacaları fotoğraf tutkunlarına dekor oluyor
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Son dakika haberleri... Kapadokya'da gün batımında peribacaları fotoğraf tutkunlarına dekor oluyor

Son dakika haberine göre Kapadokya'da güneşin batışının en iyi izlendiği nokta olarak bilinen Kızılçukur Vadisi, gelin ve damatların yanı sıra sosyal medyada gün batımı fotoğrafı paylaşmak isteyen meraklıların akınına uğruyor.

Son dakika haberleri... Kapadokya'da gün batımında peribacaları fotoğraf tutkunlarına dekor oluyor
19.07.2020 11:15 | Son Güncelleme: 19.07.2020 11:50

Kapadokya'da güneşin batışının en iyi izlendiği nokta olarak bilinen Kızılçukur Vadisi, gelin ve damatların yanı sıra sosyal medyada gün batımı fotoğrafı paylaşmak isteyen meraklıların akınına uğruyor.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turistin fotoğraf çekimi için geldiği vadide, gün batımında pericabacaları dekor olarak kullanılıyor.

Konuklara masalsı bir manzarada dinlenme imkanı sunan UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Kapadokya'da, ziyaretçiler farklı etkinlik ve tur seçenekleri bulabiliyor.

Gün boyunca peribacaları ve ilginç kaya oluşumları arasında gezinti yapan turistler, güneşin batmaya başladığı saatlerde ise Ortahisar beldesindeki Kızılçukur Vadisi sırtlarına geliyor.

Gün batımında kızıl ve sarının tonları peribacaları üzerine yansırken, düğün fotoğrafı için alanı tercih eden damat ve gelinlerin yanı sıra çok sayıda ziyaretçi, yaklaşık yarım saat süren bu doğal şölen anını ölümsüzleştirmek için objektif karşısına geçiyor.

Vadi sırtlarında düğün albümü için damat Rıza Yazgan ile objektif karşısına geçen gelin Tuğba Özaltın Yazgan, AA muhabirine, dış çekim fotoğrafları için alanın eşsiz bir manzara sunduğunu belirtti.

Yazgan, "Buradaki çekimler esnasında mükemmel kareler ve paha biçilemez anılar yaşadık. Kızılçukur bence Türkiye'de çok iyi tanınmıyor ama çok güzel bir yer. Buradaki doğal güzellik başka bir yerde yok. Balonlar, bu süreçte maalesef uçmuyor, yoksa gün doğumu anlarında da eşsiz bir manzara oluşuyordu." dedi.

"Doğa harikası ve büyüleyici bir yer"

Arkadaşlarıyla gezmek için Kapadokya'ya gelen Nurcan Şenmerdan ise fotoğraf çekimi için gün batımı vaktinde Kızılçukur'da bulunduklarını, ortaya çıkan görselliğin etkileyici olduğunu ifade etti.

Bölgeye ilk kez geldiğini kaydeden Şenmerdan, "Burada gün batımını izlemek gerçekten de çok keyif verici. Kapadokya adeta bir açık hava müzesi ve ülkemizde görülmesi gereken güzel yerlerden. Kızılçukur'da güneşin batışı sırasında anı yakalamak çok güzel. Muhteşem renklerin oluştuğu, doğa harikası ve büyüleyici bir yerde bulunmaktan çok mutlu oldum." diye konuştu.

Kapadokya'yı ziyaret eden yerli ve yabancı turistlere fotoğrafçılık hizmeti sunan İbrahim Korkmaz da güneşin son ışıklarının peribacalarıyla bütünleştiği anları yakalayabilmenin kendisi için mutluluk kaynağı olduğunu söyledi.

Korkmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Kızılçukur Vadisi, dünyada güneşin batışının en iyi izlenebildiği eşsiz yerlerden biri. Dünyanın ve Türkiye'nin dört bir yanından fotoğraf tutkunları buraya geliyor. Gün batımı anında, güneşin son ışıklarının yansıdığı peribacaları kızıl yapıya bürünüyor, böylelikle ortaya da eşsiz bir manzara çıkıyor. Pandemi dolayısıyla yabancı ziyaretçilerimiz Türkiye'ye bu yıl çok gelemiyor ama geçtiğimiz senelerde özellikle Çin, Endozenya, Latin Amerika ülkelerinden gelen turistler burada yoğunluk oluşturuyordu. Kapadokya'da 4 mevsim turizm var ancak gün batımı turlarında güneşin ışıklarının daha keskin olmasından dolayı genellikle yaz ayları tercih ediliyor."

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Kaynak: AA

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