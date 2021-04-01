Atlı jandarma birlikleri Kapadokya'da devriyeye başladı
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Atlı jandarma birlikleri Kapadokya'da devriyeye başladı

Anadolu Ajansı / Behçet Alkan - Haberler | Güncel
Atlı jandarma birlikleri Kapadokya'da devriyeye başladı

Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında yetiştirilen ve milli parklar ile turistik merkezlerde görev yapan atlı birlikler, baharın gelişi ile Kapadokya'da devriyeye başladı.

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Nevşehir'deki Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi (JAKEM) Komutanlığında yetiştirilen ve milli parklar ile turistik merkezlerde görev yapan atlı birlikler, baharın gelişi ile Kapadokya'da devriyeye başladı.

JAKEM'den yapılan yazılı açıklamaya göre, atlı birlikler, UNESCO Dünya Kültür Mirası Listesi'ndeki Avanos ve Ürgüp ilçeleri ile Göreme beldesinde peribacalarının bulunduğu alanlarda halkın ve turistlerin can ve mal güvenliğini sağlamak amacıyla devriye görevi yapıyor.

Arazi yapısı nedeniyle motorlu devriye araçlarının giremediği alanlar ile turistik mekanlarda güvenlik hizmeti sunan atlı birlikler, ziyaret amacıyla bölgeye gelen yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çekiyor.

Atlı jandarma birlikleri Kapadokya'da devriyeye başladı
Atlı jandarma birlikleri Kapadokya'da devriyeye başladı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Behçet Alkan

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