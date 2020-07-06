Son dakika haberleri | Kapadokya'da 4 kaçak yapı yıkıldı
Bir son dakika haberine göre - Kapadokya'da 4 kaçak yapı yıkıldı Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan karar sonrasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.
06.07.2020 18:41 | Son Güncelleme: 06.07.2020 19:59
- Kapadokya'da 4 kaçak yapı yıkıldı
Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor
NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan karar sonrasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.
Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan karar sonrasında Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerlerinde bulunan 4 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Avanos Belediyesi ekipleri tarafından Zelve ören yerinde bulunan hediyelik eşya, kafeteryaların bulunduğu 4 baraka kaçak bina yıkıldı.
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Kaynak: İHA