Son dakika haberleri | Kapadokya'da 4 kaçak yapı yıkıldı Bir son dakika haberine göre - Kapadokya'da 4 kaçak yapı yıkıldı Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan karar sonrasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor.

- Kapadokya'da 4 kaçak yapı yıkıldı Kapadokya'da kaçak yapıların yıkımı devam ediyor NEVŞEHİR - Türkiye'nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya Bölgesinde, Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan karar sonrasında kaçak yapıların yıkımı devam ediyor. Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından alınan karar sonrasında Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Zelve ören yerlerinde bulunan 4 kaçak yapının yıkımı gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı jandarma ekipleri tarafından alınan geniş güvenlik önlemleri eşliğinde Avanos Belediyesi ekipleri tarafından Zelve ören yerinde bulunan hediyelik eşya, kafeteryaların bulunduğu 4 baraka kaçak bina yıkıldı. Kaynak: İHA