Son dakika haberleri! Kansere yenik düşen polis memuru için tören düzenlendi Son dakika habere göre Kansere yenik düşen polis memuru Saffettin Aksu (53) için Bafra'da tören düzenlendi.

Kansere yenik düşen polis memuru Saffettin Aksu (53) için Bafra'da tören düzenlendi. Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli polis memuru Aksu, bir süredir kanser tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Evli ve 2 çocuk babası Aksu için Bafra İlçe Emniyet Müdürlüğü bahçesinde tören düzenlendi. Törende, Aksu'nun özgeçmişi okundu, dua edildi, helallik alındı. Aksu'nun cenazesi, memleketi Ordu'nun Gölköy ilçesine gönderildi. Törene, Aksu'nun ailesi ile AK Parti Samsun Milletvekili Orhan Kırcalı, 19 Mayıs Kaymakamı İbrahim Civelek, Bafra Belediye Başkanı Hamit Kılıç, Samsun İl Emniyet Müdürü Ömer Urhal, İlçe Emniyet Müdürü Süleymen Gökay Gökdoğan, İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Fatih Özer, Bafra Trafik Bölge Amiri Murat Sarı ve emniyet personeli katıldı. Kaynak: AA