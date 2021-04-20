Son dakika haberleri... Kanser tedavisi gören çocuklar için Kırşehir'de oyuncak toplandı
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Son dakika haberleri... Kanser tedavisi gören çocuklar için Kırşehir'de oyuncak toplandı

Son dakika haberleri... Kanser tedavisi gören çocuklar için Kırşehir'de oyuncak toplandı
Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberine göre Ankara'da kanser tedavisi gören çocuklar için Kırşehir'de başlatılan kampanyada toplanan çok sayıda oyuncak, 23 Nisan'da çocuklara ulaştırılacak.

Ankara'da kanser tedavisi gören çocuklar için Kırşehir'de başlatılan kampanyada toplanan çok sayıda oyuncak, 23 Nisan'da çocuklara ulaştırılacak.

Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Temsilciliğinden yapılan açıklamaya göre, sendika öncülüğünde, kanser tedavisi gören çocuklara 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda teslim edilmek üzere "Bir oyuncak bir kalp" sloganı ile oyuncak toplama kampanyası düzenlendi.

Kampanyanın sosyal medya hesaplarından duyurulmasıyla esnaf ve vatandaşların bağışladığı oyuncaklar, sendika üyesi olan ve oğlu da lösemi tedavisi gören öğretmen Şenol Dönmez'in evinin bir odasında toplandı.

Anadolu Eğitim Sendikası Kırşehir Temsilcisi Ramazan Kırbuğa ve sendika üyeleri de kampanyaya destek verdi.

Oyuncaklar, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda sendika yöneticileri tarafından, Ankara'da kanser tedavisi gören çocuklara ulaştırılacak.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Abdullah Yıldız

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