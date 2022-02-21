Son dakika haberleri! Kanocuların güvenliğini Jandarma sağladı

KÖYCEĞİZ, MUĞLA (İHA) - Köyceğiz Gölünde 17 kulüp ve 300'den fazla sporcunun mücadele ettiği Büyükler Türkiye Kano Şampiyonasının göldeki güvenliğini Jandarma Bot Tim Komutanlığı gerçekleştirdi.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından Köyceğiz ilçesinde 18-20 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Büyükler Türkiye Kano Şampiyonası sorunsuz sona erdi. Yarışların başladığı tarihten itibaren Köyceğiz gölünde güvenlik önlemi alan Muğla İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi, yarışmaların sonuna kadar Köyceğiz gölünde görev yaptı. - MUĞLA