Son dakika haberleri! Kangal Termik Santrali 6 ay sonra yeniden tam kapasite olarak üretime başladı Son dakika güncel haberi: Kangal Termik Santrali 6 ay sonra yeniden tam kapasite olarak elektrik üretimine başladı.

Kangal Termik Santrali 6 ay sonra yeniden tam kapasite olarak elektrik üretimine başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından, termik santrallere verilen filtre takılması zorunluluğu 1 Ocak 2020 tarihinde dolmuştu. Bu kapsamda Sivas'ın Kangal ilçesinde linyit kaynaklarının elektrik üretiminde değerlendirilmesi amacıyla kurulan termik santral, filtresiz olduğu gerekçesi ile mühürlenerek enerji üretimine ara verilmişti. 457 MW kurulu güce sahip olan santralin 3 ünitesinden biri bir süre sonra faaliyete sokuldu. Geçtiğimiz ay 2 ünitede eksiklikler giderilerek Çevre ve Şehircilik Bakanlığından üretim izni istendi. Bugün verilen izinle birlikte santral 6 ay sonra yeniden tam kapasite olarak enerji üretimine başladı.

Konuyla ilgili açıklama yapan AK Parti Sivas Milletvekili Semiha Ekinci, Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü tarafında bugün firmaya ulaştırılan resmi yazı ile üretime ara verilen 2 ünitede yeniden faaliyete alınarak enerji üretimine başlanıldığını belirtti. Ekinci yaptığı açıklamada, "Termik santrallere verilen filtre takılması zorunluluğu süresinin 1 Ocak 2020'de dolmasının ardından, Kangal ilçemizde bulunan Termik Santralin 2 ünitesinde enerji üretimine ara verilmişti. İlgili firma yapılan uyarıları dikkate alarak gerekli çalışmaları başlattı. Eksikliklerin giderilmesinin ardından santralde yapılan baca gazı emisyon ölçümleri olumlu sonuçlar verdi. Çevre ve Şehircilik bakanlığının verdiği yeniden üretim izni bugün Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğümüz tarafından firmaya ulaştırıldı. Enerji üretimine ara verilen 2 ünitede bugün saat 14.00 itibariyle üretime yeniden başlandı" dedi.

(Harun Üngör/İHA)

Kaynak: İHA