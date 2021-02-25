Son dakika haberleri | Kandıra'da Kovid-19 vakası görülen iki tekne dezenfekte edildi
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Son dakika haberleri | Kandıra'da Kovid-19 vakası görülen iki tekne dezenfekte edildi

25.02.2021 16:29 | Son Güncelleme: 25.02.2021 16:32
Son dakika haberleri | Kandıra'da Kovid-19 vakası görülen iki tekne dezenfekte edildi

Edinilen son dakika haberine göre Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki balıkçı teknesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine dezenfekte edildi.

Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde iki balıkçı teknesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakası görülmesi üzerine dezenfekte edildi.

Kandıra Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, teknelerde çalışan bir kişinin PCR testinin pozitif çıkması üzerine birlikte çalışan 4 balıkçı da karantinaya alındı.

İlçede dezenfekte çalışmalarını sürdüren belediye ekiplerince teknelerde de dezenfekte işlemi yapıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Adnan Turan da virüs tehdidinin ortadan kalkıncaya kadar dezenfekte işlemlerinin süreceğini belirterek, "Hastalarımıza acil şifalar diliyorum. Belediye ekiplerimiz Kefken Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçı teknelerinde dezenfekte işlemi yaptı. Virüs tamamen etkisini kaybedinceye kadar ilçemiz genelinde mücadelemiz kesintisiz olarak sürecek." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Yıldırım

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