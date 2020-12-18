Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
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Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu

18.12.2020 13:45 | Son Güncelleme: 18.12.2020 14:15

Son dakika haberlerine göre Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine...

Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi

SİVAS - Sivas'ta kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpek itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi.

Sivas kent merkezi Ahırlar bölgesinde yavru bir Kangal köpeği kanalizasyon çukuruna düştü. Yavru köpeğin sahibi Ali Geyik hemen Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri merdiven yardımıyla çukura indi. Ekipler çalışmaları sonucunda yavru Kangal köpeğini kanalizasyon çukurundan kurtarmayı başardı. Bir itfaiye eri yavru köpeği suyla temizleyerek üşümemesi için bir beze sardı. İtfaiye eri yavru köpeği iyice temizledikten sonra sahibine teslim etti.

Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu
Son Dakika | Kanalizasyon çukuruna düşen yavru köpeğin yardımına itfaiye ekipleri koştu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / DEMET KARAKUŞ

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