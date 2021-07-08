KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ve 4 ay yoğun bakımda kalan Deniz Tek'e (12), beynindeki hasar nedeniye serebral palsi (SP) teşhisi konuldu.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde sulama kanalına düşen ve 4 ay yoğun bakımda kalan Deniz Tek'e (12), beynindeki hasar nedeniye serebral palsi (SP) teşhisi konuldu. Evde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi veren Deniz'in babası Serkan Tek, oğlunun tedavisi için yetkililerden yardım istedi.

Geçen yıl 12 Haziran'da Yeni Mahalle'deki sulama kanalına düşüp sürüklenen Deniz Tek, vatandaşlar tarafından sudan çıkarıldı. Mersin Şehir Hastanesi'ne kaldırılan ve 4 ay yoğun bakımda kalan Tek'in beyninin iki bölgesinde hasar oluştuğu belirlendi. Beyin felci teşhisi konulan Tek, taburcu edildikten sonra evde solunum cihazına bağlı olarak yaşam mücadelesi vermeye başladı.

'KÖK HÜCRE İLE TEDAVİ OLABİLECEĞİNİ ÖĞRENDİM'

Boyacılık yapan Serkan Tek, 1 yıldır çocuğuna bakmaktan işini yapamadığını, eşi Gülden Tek ile birlikte tek çocukları Deniz'e baktıklarını belirtti. Tek, Hastanedeki tedavi süreci sonrası oğlumun solunum cihazına bağlı kalacağını, cihaz almamız gerektiğini belirttiler. Biz 2 ay gibi bir sürede bu parayı temin ettik. Cihazlarımızı aldık ve evimize getirdik. İnternette araştırma yaparken, kök hücre tedavisi ile bu tür hastalıkların tedavi edilebileceğini öğrendim dedi.

'60 BİN LİRA İSTEDİLER'

Kök hücre ile ilgili araştırmalara başladığını dile getiren baba Tek, Kayseri'de özel bir hastaneyi aradım. Onlar da bu tedaviyi yapabileceklerini fakat 60 bin lire istediklerini söylediler. Bakım maaşı ile geçinmeye çalışıyorum. Başka hiçbir yerden gelirim yok. Tedavi için yetkililerden destek istiyorum diye konuştu.

KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR
KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Son dakika: Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu
Son dakika: Cezayir'de Eymen bin Abdurrahman liderliğinde yeni hükümet kuruldu
ESKİ EŞİNİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURAN SANIĞA 10 YIL HAPİS
ESKİ EŞİNİ KIZININ GÖZÜ ÖNÜNDE VURAN SANIĞA 10 YIL HAPİS
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Murat Kurum Muharrem İnce Mustafa Varank Mevlüt Çavuşoğlu Bekir Pakdemirli
Magazin Kartal Tibet Şeyma Subaşı Melisa Döngel Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Arda Turan Erol Bulut Rıza Çalımbay Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
KANALA DÜŞEN DENİZ, SOLUNUM CİHAZINA BAĞLI YAŞAM SAVAŞI VERİYOR - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 8.7.2021 15:00:41. #1.14#

title