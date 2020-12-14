Son dakika haberleri! Kanada'dan Kovid-19 tedavilerine erişim için "ek yardım paketi"
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Son dakika haberleri! Kanada'dan Kovid-19 tedavilerine erişim için "ek yardım paketi"

14.12.2020 22:27 | Son Güncelleme: 14.12.2020 22:27
Son dakika haberleri! Kanada'dan Kovid-19 tedavilerine erişim için

Son dakika haberleri: Kanada, gelişmekte olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında savunmasız kalan ülkelerin, Kovid-19 testi, tedavisi ve aşılarına eşit erişim için "ek yardım paketi" açıkladı.

Kanada, gelişmekte olan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını karşısında savunmasız kalan ülkelerin, Kovid-19 testi, tedavisi ve aşılarına eşit erişim için "ek yardım paketi" açıkladı.

Kanada Uluslararası Kalkınma Bakanı Karina Gould, yaptığı açıklamada, Kovid-19'la mücadelede uluslararası çabalara katkı için toplam 485 milyon dolar tutarında bağış yaptıklarını duyurdu.

Gould, yardımın 230 milyon dolarlık kısmının Dünya Sağlık Örgütünce (DSÖ) başlatılan "Kovid-19 Araçlarına Erişim Hızlandırıcısı Programı" kapsamında, gelişmekte olan ülkelerdeki Kovid-19 hastalarının tedavileri ve salgınla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla tahsis edildiğini kaydetti.

Bu katkının Kovid-19 kaynaklı ölümleri ve ağır hastalıkları en aza indireceğini belirten Gould, salgının halihazırda gergin olan sağlık sistemleri üzerindeki yükünü hafifletmeye de yardımcı olacağını vurguladı.

"Kanada'nın verdiği destek, herkes için bir kazançtır"

Gould, yardım paketinin 255 milyon dolarlık kısmının ise Latin Amerika ve Karayipler'de Kovid-19 için aşı ve terapötiklerin geliştirilmesi, dağıtımı için DSÖ, Pan Amerikan Sağlık Örgütü, Salgın Hazırlık Yenilikleri Koalisyonu (CEPI) ve Aşı İttifakı Gavi ile odaklanmış program ve yatırımlara tahsis edileceğini bildirdi.

Kanada'nın desteğinin, Kovid-19'la mücadelede ön saflarda görev yapan sağlık ve bakım çalışanlarının eğitimi, bu kişilerin ihtiyacı olan kişisel koruyucu ekipmanlarda da kullanılacağının altını çizen Gould, şöyle devam etti:

"İnsanlara testleri, tedavileri ve aşıları ne kadar hızlı ulaştırırsak, bu salgın o kadar çabuk kontrol altına alınabilir. Kanada'nın başarılı tıbbi çözümler bulmaya yönelik küresel çabalara verdiği destek, herkes için bir kazançtır."

Kanada, 485 milyon dolarlık yardım paketiyle Kovid-19 salgınında savunmasız kalan ülkelere bugüne kadar toplamda 865 milyon dolar bağışladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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