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Son dakika haberleri: Kanada'dan ekonomiyi canlandırmak için 14 milyar dolarlık destek planı

Son dakika haberlerine göre Kanada, korona virüs salgını nedeni ile durma noktasına gelen ekonomisini 14 milyar dolar büyüklüğünde destek ile canlandırmayı planlıyor.

Son dakika haberleri: Kanada'dan ekonomiyi canlandırmak için 14 milyar dolarlık destek planı
16.07.2020 23:59 | Son Güncelleme: 17.07.2020 00:03

Kanada, korona virüs salgını nedeni ile durma noktasına gelen ekonomisini 14 milyar dolar büyüklüğünde destek ile canlandırmayı planlıyor.

Ülkeler korona virüs salgını nedeni ile durma noktasına gelen ekonomilerini canlandırmak için destek paketleri açıklamaya devam ediyor. Kanada Başbakanı Justin Trudeau, yaptığı açıklamada federal hükümetin "güvenli yeniden başlatma" kapsamında ülke ekonomisini canlandırmak amacı ile 10 eyalet ve 3 bölgeye toplam 14 milyar dolar büyüklüğünde yardım yapacağını duyurdu. Başbakan, destek paketi ile önümüzdeki 6 ile 8 ay arasında oluşabilecek olağanüstü harcamaların karşılanacağını açıklarken, salgında ikinci dalga beklentisine vurgu yaptı. Trudeau, destek paketi ile eyaletler verilecek paranın "Kanadalılar için gerçekten önemli olan şeylere harcanacak" ifadelerini kullandı. Başbakan, para ile belediyelerin işletme masraflarını ve ödemelerini karşılaması, salgına karşı koruyucu ekipman alınması, virüsün takip ve teşhisi, yaşlıların bakımları, güvenli alanların oluşturulması gibi benzer işlerde kullanılacağını açıkladı. Trudeau, "Covid-19 sadece bir sağlık krizi değil aynı zamanda bir ekonomik kriz. Aşı bulununcaya kadar bu kriz ortadan kalkmayacak" dedi.

Öte yandan Kanada, geçtiğimiz günlerde Mart ayının ortasından bu yana kapalı tuttuğu ABD sınırını 21 Ağustos'a kadar zorunlu olmayan yolculuklara kapalı kalacağını duyurmuştu.

Kanada'da toplam korona virüs vaka sayısı 109 bin 80'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 825'e ulaştı. - OTTAWA

Son Dakika Haberleri - Son Dakika Haber - Güncel Haberler

Kaynak: İHA

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