Son dakika haberleri | Kanada'da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu
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Son dakika haberleri | Kanada'da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu

18.03.2021 17:32 | Son Güncelleme: 18.03.2021 17:44
Son dakika haberleri | Kanada'da şişedeki not 26 yıl sonra bulundu

Son dakika haber: Kanada'da Nellie Nadeau adlı bir kadına ait şişedeki not, tam 26 yıl sonra 8 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu.

Kanada'da Nellie Nadeau adlı bir kadına ait şişedeki not, tam 26 yıl sonra 8 yaşındaki bir çocuk tarafından bulundu.

Kanada'nın Nova Scotia bölgesindeki Cheticamp'ta 8 yaşındaki Nymia Mitchell evinin arka bahçesinde kamp ateşi yaktığı sırada ağacın altında şişe buldu. Şişeyi inceleyen ailesi, içinde 12 Ağustos 1995 yılına ait bir not olduğunu gördü. Mitchell'in annesi Britta Mitchelli, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "'6 senedir bu bölgede yaşıyoruz ilk defa başımıza böyle bir olay geldi" dedi. Şişedeki mesajın Nellie Nadeau (39) adındaki bir kişiye ait olduğu öğrenildi.

"TESADÜFEN ORTAYA ÇIKMASI ÇOK ŞAŞIRTICI"

Şişenin sahibi Nadeau, yerel medyaya yaptığı açıklamada, "'Tamamen unuttuğunuz bir eşyanın tesadüfen ortaya çıkması çok şaşırtıcı dedi. Öte yandan, İngiltere'de yaşayan bir deniz biyoloğu tarafından Kuzey Denizi'ne atılan şişedeki mesaj, tam 108 yıl sonra Alman bir kadın tarafından bulunmuştu. Alman çift, buldukları 108 yıllık şişeyle birlikte yeni Guinness Rekoru'nun da sahibi olmuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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