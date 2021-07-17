Son dakika haberleri: Kanada'da Müslümanlar orman yangınında mağdur olan yerlilere bağışta bulundu
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Son dakika haberleri: Kanada'da Müslümanlar orman yangınında mağdur olan yerlilere bağışta bulundu

Son dakika haberleri: Kanada'da Müslümanlar orman yangınında mağdur olan yerlilere bağışta bulundu
Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan - Haberler | Güncel

Son dakika haber... Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir grup Müslüman sivil toplum kuruluşu (STK), orman yangınlarında köyleri tamamen yanan Lytton First Nation yerli kabilesine para yardımı yaptı.

Kanada'nın British Columbia eyaletindeki bir grup Müslüman sivil toplum kuruluşu (STK), orman yangınlarında köyleri tamamen yanan Lytton First Nation yerli kabilesine para yardımı yaptı.

British Columbia eyaletinde faaliyet gösteren Human Concern International (HCI), International Development and Relief Foundation (IDRF), Islamic Relief Canada (IRC), Muslim Food Bank & Community Services (MFBCS) ve Foundation for a Path Forward isimli Müslüman STK'larının temsilcileri, Chilliwack belediye binasının bahçesinde düzenlenen törende bir araya geldi.

Törende British Columbia Müslümanlar Derneği Başkanı İltaf Sahib, Lytton First Nation Yerli Topluluğu Şefi Janet Webster ve Kevin Duncan'a 35 bin 450 Kanada Doları (yaklaşık 240 bin TL) tutarında bir bağış çeki sundu.

Müslüman STK'lar adına yapılan ortak açıklamada ise, bağışın Lytton halkının ve Lytton First Nations topluluğunun acil ihtiyaçları için toplandığı hatırlatılarak, "Bu zor günlerinde Lytton halkının acılarını paylaşıyoruz." denildi.

Şef Webster da yaptığı konuşmada, yangında tamamen yanan Lytton köyünde toplamda 2 bin 400 üyeleri olduğunu söyledi.

Bağış için teşekkür eden Şef Webster, "Köyümüz geri dönmek için hala güvenli değil." dedi.

British Columbia eyaletinde bir süredir etkili olan aşırı sıcakların tetiklediği orman yangınları, Vancouver'ın 153 kilometre doğusundaki Lytton köyünü haritadan silmişti.

Rüzgarın da etkisiyle hızla ilerleyen yangın nedeniyle köyde yaşayanlar kaçarak burayı tahliye etmiş, köydeki binaların tamamı da saatler içerisinde alevlere teslim olmuştu.

Lytton köyündeki yangından kaçamayan yaşlı bir çift hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan

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