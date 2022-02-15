Son dakika haberleri... Kanada'da balıkçı teknesi battı: 4 ölü

Kanada'nın doğusundaki Newfoundland bölgesinde İspanyol balıkçı teknesinin batması sonucu 4 kişinin hayatını kaybettiği, 15 kişinin ise kaybolduğu bildirildi.

İspanya Deniz Kurtarma Servisi, bugün Kanada'nın doğusunda Newfoundland bölgesinde bir balıkçı teknesinin battığını ve 4 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. İspanyol arama kurtarma biriminden yetkililer, olayın hemen ardından bölgeye bir helikopter gönderildiğini ve kurtarma gemisinin de yolda olduğunu bildirdi.

Teknede bulunan 15 kişinin kayıp olduğu ve arama çalışmalarının başladığını belirten yetkililer, 3 mürettebatın ise kurtarıldığı bilgisini verdi.

İspanyol Hükümet Sözcüsü Isabel Rodriguez ise batan gemide kaybolan 15 mürettebatın bulunması için çalışmaların başlatıldığını ve gelişmeleri endişeyle takip ettiklerini açıkladı. - MADRİD

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa