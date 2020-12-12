Son dakika haberleri! Kanada, Çin ile askeri tatbikatları iptal etti

Son dakika haberine göre Kanada'nın Çin ile planlanan askeri tatbikatlarının iptal edildiği açıklandı.

Kanada'nın Çin ile planlanan askeri tatbikatlarının iptal edildiği açıklandı.

Kanada Ulusal Savunma Bakanı Harjit Sajjan, Dışişleri Bakanlığından bir grup üst düzey yetkili tarafından hazırlanan Çin ile ilişkiler konusundaki raporun bir gazetede yayımlanması üzerine federal parlamentoda konu ile ilgili soruları cevaplandırdı.

Bakan Sajjan, Çin ile bundan böyle askeri tatbikat yapılmayacağını söyledi.

Sajjan, askeri tatbikatların iptal edilmesinin gerekçesinin, Çin'de iki yıldır tutuklu bulunan Kanada vatandaşları olduğunu ifade ederek, "Keyfi gözaltına alınan Kanadalılar için her zaman ayağa kalkacağız. Çinlilerle askeri tatbikatları durdurmamızın nedenlerinden biri bu." dedi.

Çin ile Kanada arasında daha önce yapılan anlaşmalara bağlı olarak 20'den fazla ortak askeri tatbikat gerçekleştiriliyordu.

Kanada ile Çin arasındaki diplomatik gerginlik, Çinli teknoloji devi Huawei'nin sahibinin kızı ve şirketin CFO'su Mıng Vancou'nun, Washington'ın İran yaptırımlarını deldiği gerekçesiyle 2018 yılı Aralık ayında Kanada'nın Vancouver kentinde tutuklanması ile başlamıştı.

Bir süre hapiste kalan ve 10 milyon Kanada doları kefaretle serbest bırakılan Vancou'nun tutuksuz yargılaması devam ediyor.

Çin de Vancou'nun tutuklanmasına misilleme olarak, Kanadalı eski diplomat Michael Kovrig ve işadamı Michael Spavor'u ulusal güvenlikle ilgili suçlamaları gerekçe göstererek önce gözaltına almış daha sonra da tutuklamıştı.

Çin yönetimi, Mıng Vancou'nun serbest bırakılmaması üzerine, kanola bitkisi başta olmak üzere Kanada'dan ithal ettiği bazı malların ithalatını durdurmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Seyit Aydoğan