Son dakika haberleri | Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
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Son dakika haberleri | Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika 3. sayfa haberine göre Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada Silivri'de kapalı kasa kamyonun arkasındaki basamağa binerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi, o anlar kameraya yansıdı.

Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

İSTANBUL - Silivri'de kapalı kasa kamyonun arkasındaki basamağa binerek tehlikeli bir şekilde yolculuk yapan şahıs, yürekleri ağızlara getirdi, o anlar kameraya yansıdı.

D-100 Karayolu Silivri istikametinde ilerleyen kapalı kasa kamyonun arkasında bulunan basamağa binerek yolculuk yapan şahıs pes dedirtti. Tehlikeli bir şekilde kilometrelerce yolculuk yapan şahıs hem kendi canını hiçe saydı, hem de trafikteki diğer sürücüleri tehlikeye attı. Kamyonun arkasındaki şahsı gören diğer sürücüler şaşkınlıklarını gizleyemezken, kamyon sürücüsünü kornalarla uyarmak için uğraştı. Bir süre sonra kamyon gözden kaybolurken, yaşanan o korku dolu yolculuk anı ise başka bir sürücü tarafından cep telefonuna kaydedildi.

Son dakika haberleri | Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberleri | Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberleri | Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
Son dakika haberleri | Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yusuf Eker

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