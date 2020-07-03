Son dakika haberleri | Kamyonette çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu Son dakika 3. sayfa haberine göre Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonette çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde kamyonette çıkan yangın mahallede paniğe neden oldu. Edinilen bilgiye göre, Ortaoba Mahalllesi'nde Hüseyin Ç.'ye ait 10 KV 668 plakalı kamyonetin motor kısmından dumanlar çıkmaya başladı. Sürücü itfaiye gelinceye kadar aracına kendisi müdahale ederek söndürdü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor. - BALIKESİR Kaynak: İHA