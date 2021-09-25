Son dakika haberleri: Kamyonette cesedi bulunan kongre üyesinin ailesi de kazada ölmüş

İZMİR'in Urla ilçesinde, uçurumdan deniz kenarına düşerek, alev alan kamyonette cansız bedeni bulunan, Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur'un (58), 1986'da trafik kazasında annesini, babasını ve kardeşini kaybettiği ortaya çıktı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitte ise Uğur'un, kamyoneti şarampol kenarına park ederken uçurumdan düştüğü bilgisi yer aldı.

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'nde, perşembe günü saat 05.00 sıralarında, 06 ADV 784 plakalı kamyonet, uçurumdan deniz kıyısına düşerek, alev aldı. Yangını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almasının ardından sürücü koltuğunda, yanmış erkek cesedi bulundu. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin, Enis Server Uğur'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Uğur'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis Server Uğur'un, Beşiktaş Kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.