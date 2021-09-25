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Son dakika haberleri: Kamyonette cesedi bulunan kongre üyesinin ailesi de kazada ölmüş

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Haberler | Güncel
Son dakika haberleri: Kamyonette cesedi bulunan kongre üyesinin ailesi de kazada ölmüş

Gelen son dakika haberine göre İZMİR'in Urla ilçesinde, uçurumdan deniz kenarına düşerek, alev alan kamyonette cansız bedeni bulunan, Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur'un (58), 1986'da trafik kazasında annesini, babasını ve kardeşini kaybettiği ortaya çıktı.

İZMİR'in Urla ilçesinde, uçurumdan deniz kenarına düşerek, alev alan kamyonette cansız bedeni bulunan, Beşiktaş Kongre Üyesi Enis Server Uğur'un (58), 1986'da trafik kazasında annesini, babasını ve kardeşini kaybettiği ortaya çıktı. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitte ise Uğur'un, kamyoneti şarampol kenarına park ederken uçurumdan düştüğü bilgisi yer aldı.

Urla'nın Balıklıova Mahallesi'nde, perşembe günü saat 05.00 sıralarında, 06 ADV 784 plakalı kamyonet, uçurumdan deniz kıyısına düşerek, alev aldı. Yangını fark eden sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin alevleri kontrol altına almasının ardından sürücü koltuğunda, yanmış erkek cesedi bulundu. Polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede cansız bedenin, Enis Server Uğur'a ait olduğu tespit edildi. Savcının incelemesinin ardından Uğur'un cesedi, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Enis Server Uğur'un, Beşiktaş Kongre üyesi ve İzmir Beşiktaşlılar Derneği Yönetim Kurulu üyesi olduğu öğrenildi. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

PARK EDERKEN UÇURUMDAN DÜŞMÜŞ

Enis Server Uğur'un, 1986 yılında meydana gelen trafik kazasında annesini, babasını ve kardeşini kaybettiği öğrenildi. Uğur'un, kaza günü de saat 02.00 sıralarında evine geldiği, bir süre sonra dışarı çıktığı ve saat 05.00 sıralarında kazanın olduğu belirtildi. Uğur'un, Urla'da Gürcistan uyruklu 2 çalışanıyla birlikte yaşadığı öğrenildi. Jandarma olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı ilk tespitte Uğur'un, kamyoneti şarampol kenarına park ederken uçurumdan düştüğü bilgisi yer aldı. Ekipler, çarşamba akşamı Uğur'un kredi kartıyla bölgedeki tekel bayisinden alkol alındığının tespiti üzerine, alkollü olup olmadığına yönelik sonuç bekliyor. Tamemen yanmış olması nedeniyle savcının DNA istediği, sonuç yetişirse defin işlemleri için pazartesi günü Enis Server Uğur'un cenazesinin İstanbul'a götürülmesinin planlandığı öğrenildi.


Son dakika haberleri: Kamyonette cesedi bulunan kongre üyesinin ailesi de kazada ölmüş

Son dakika haberleri: Kamyonette cesedi bulunan kongre üyesinin ailesi de kazada ölmüş

Son dakika haberleri: Kamyonette cesedi bulunan kongre üyesinin ailesi de kazada ölmüş

Demirören Haber Ajansı / Tolga Tahçı - Son Dakika Haberleri
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