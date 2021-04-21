Son dakika haberleri: Kamyonet rıhtımdan denize düştü: 1 ölü
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Son dakika haberleri: Kamyonet rıhtımdan denize düştü: 1 ölü

Son dakika haberleri: Kamyonet rıhtımdan denize düştü: 1 ölü
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberleri: Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Mersin'in Erdemli ilçesinde denize düşen kamyonette bulunan bir kişi hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, olay, Erdemli Balıkçı Barınağı'nda gece geç saatlerde meydana geldi. İddiaya göre, limanda içerisinde 2 kişinin bulunduğu 33 VA 914 plakalı kamyonet bilinmeyen bir sebeple hareket ederek rıhtımdan denize düştü. Kamyonette bulunan H.D. adlı kişi denize düşen araçtan çıkarak, kamyonette bir kişinin daha olduğunu belirterek yardım istedi. Olay yerine 112 ekipleri, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin çalışması sonucu vinçle rıhtıma çekilen araçtan isminin O.K. olduğu öğrenilen kişinin cansız bedeni çıktı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı. - MERSİN

Son dakika haberleri: Kamyonet rıhtımdan denize düştü: 1 ölü
Son dakika haberleri: Kamyonet rıhtımdan denize düştü: 1 ölü
Son dakika haberleri: Kamyonet rıhtımdan denize düştü: 1 ölü
Son dakika haberleri: Kamyonet rıhtımdan denize düştü: 1 ölü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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