Son dakika haberleri! Kamyondan üzerine mermer atığı sıvısı dökülen Afgan işçi öldü
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Son dakika haberleri! Kamyondan üzerine mermer atığı sıvısı dökülen Afgan işçi öldü

08.12.2020 17:57 | Son Güncelleme: 08.12.2020 18:00
Son dakika haberleri! Kamyondan üzerine mermer atığı sıvısı dökülen Afgan işçi öldü

Son dakika gündem haberi: Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, kamyondan üzerine mermer atığı sıvısı dökülen Afganistan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'ın İscehisar ilçesinde, kamyondan üzerine mermer atığı sıvısı dökülen Afganistan uyruklu işçi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, ilçede bir mermer fabrikasından çıkan sıvı atığı kamyona yükleyen S.O. ile Afganistan uyruklu işçi G.R.H, bunu boşaltmak için Bahçecik köy yolu üzerindeki Akbaş mevkisine gitti.

S.O, kamyondan sıvı mermer atığı boşalttığı sırada bir anda aracın dorsesi, Afgan işçi G.R.H'nin bulunduğu yere doğru yattı.

Üzerine yoğun miktarda sıvı mermer atığı dökülen Afgan işçi, ağır yaralandı.

İscehisar Devlet Hastanesine kaldırılan G.R.H, buradaki müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Savcılık incelemesinin ardından Afgan işçinin cesedi, otopsi yapılmak üzere Afyonkarahisar Devlet Hastanesindeki Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Arif Yavuz

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