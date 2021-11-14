Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Gelen son dakika haberlerine göre GÜMÜŞHANE'de freni tutmayan kamyon, önce otomobile ardından savrulduğu köprü üzerindeki kaldırımda yürüyen Resul (45)- Hatice Taşdelen (49) çiftine çarptı.

GÜMÜŞHANE'de freni tutmayan kamyon, önce otomobile ardından savrulduğu köprü üzerindeki kaldırımda yürüyen Resul (45)- Hatice Taşdelen (49) çiftine çarptı. Kazada 2 sürücü ile köprü demirleri ve kamyon arasında sıkışan çift yaralandı. Kaza anı kameralara da yansıdı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Alibeyler mevkisinde meydana geldi. İddiaya göre, İsmet A. idaresindeki 29 AAG 867 plakalı kamyon, freni tutmayınca tali yoldan çıkarak Ömercan Ş.'nin kullandığı 61 SB 996 plakalı otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan kamyon, köprü üzerindeki kaldırımda yürüyen Resul- Hatice Taşdelen çiftine çarptı. Kazada demir korkuluk ile kamyon arasında sıkışan çift ile 2 sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları hastaneye kaldırıldı. Hatice Taşdelen'in hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza anı, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasına da yansıdı. Görüntülerde otomobil ile çarpışan kamyonun hızla çıktığı kaldırımda yaya olarak yürüyen Taşdelen çiftine çarptığı, çevredekilerin ise yardıma koştuğu görülüyor.

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haberleri: KAMYON ÖNCE OTOMOBİLE SONRA KALDIRIMDAKİ ÇİFTE ÇARPTI; KAZA ANI KAMERADA

Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

Son dakika haber... TUSAŞ Kurumsal Pazarlama ve İletişim Başkanı Demir, trafik kazasında hayatını kaybetti

 Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

Son dakika haber! Alt geçit duvarına çarpan motosikletin 17 yaşındaki sürücüsü öldü

 KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

KAMYONET 14 YAŞINDAKİ YAĞMUR'A ÇARPTI, KAZA ANI KAMERADA

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
title