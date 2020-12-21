Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
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Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü

21.12.2020 16:52 | Son Güncelleme: 21.12.2020 16:57
Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü

Edinilen son dakika gelişmesine göre TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, hayatını kaybetti.

TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde kamyon ile kafa kafaya çarpışan ve hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, hayatını kaybetti.

Kaza, Ahmet Taner Kışlalı kara yolu üzerinde meydana geldi. Mustafa Tosunoğlu yönetimindeki 59 NC 985 plakalı otomobil, Ergene ilçesi istikametine giderken Çerkezköy kara yoluna giriş yapmak isteyen Mehmet A., yönetimindeki  35 HGN 01 plakalı kamyon ile kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilin sürücüsü Mustafa Tosunoğlu, olay yerinde hayatını kaybetti, kamyon sürücüsü kazayı yara almadan atlattı. Sağlık ve polis ekiplerinin incelemesinin ardından Tosunoğlu'nun cansız bedeni Çorlu Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan kamyon sürücüsü Mehmet A. ile ilgili soruşturma sürüyor.


- Çorlutekirdağ
Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü
Son dakika haberleri! Kamyon ile çarpışan otomobil hurdaya döndü, sürücü öldü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Mehmet YİRUN

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