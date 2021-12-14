Son dakika haberleri | Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması - Haberler
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Son dakika haberleri | Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması

Son dakika haberleri | Kamuya 517 şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Son dakika haberleri... Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yarın 517 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması gerçekleştirilecek.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca yarın 517 kadroya şehit yakını, gazi ve gazi yakını ataması gerçekleştirilecek.

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, kamu kurum ve kuruluşlarındaki 517 kadroya yarın noter huzurunda eğitim durumlarına göre şehit yakını, gazi ve gazi yakını atayacak. Kadroların 199'u arkeolog, avukat, biyolog, çocuk eğiticisi, çocuk eğitimcisi, diyetisyen, fizyoterapist, grafiker, hemşire yardımcısı, kuran kursu öğreticisi, kütüphaneci, mühendis, mimar, öğretmen, redaktör, psikolog, sağlık teknikeri, sağlık teknisyeni, sosyolog, sosyal çalışmacı, teknisyen, tekniker ve veteriner hekim unvanları için ayrıldı. Ayrıca 200 memur, 95 hizmetli unvanlı kadro ile 23 işçi kadrosuna atama yapılacak.

Yapılacak atamayla bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakını sayısı 46 bin 644'e ulaşacak.

Atama sonuçları yarın saat 17.30 itibarıyla https://sosyalatama.aile.gov.tr/ adresinden öğrenilebilecek.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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