Son dakika haberleri... Kamet getirirken vefat eden müezzin son yolculuğuna uğurlandı - BURSA Son dakika haberleri: Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, görev yaptığı camide kamet getirirken kalp krizi geçirmesi sonucu vefat eden müezzin Nazmi Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde, görev yaptığı camide kamet getirirken kalp krizi geçirmesi sonucu vefat eden müezzin Nazmi Aydın son yolculuğuna uğurlandı.

İhsaniye Merkez Camisi'nde 10 yıldır görev yapan 2 çocuk babası Aydın, öğle namazında kamet getirmek için ayağa kalktığı sırada kalp krizi geçirdi.

Cemaatin ilk müdahaleyi yaptığı Aydın, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Aydın için görev yaptığı camide ikindi namazı sonrası Bursa İl Müftüsü İzani Turan tarafından cenaze namazı kıldırıldı.

Turan, namaz sonrası yaptığı açıklamada, Aydın'ın görev yerinde çok sevilen biri olduğunu belirterek, "Bu kardeşimizin son anı, hayatının şahidi. Son anı aynı zamanda görevdeki şuurunun da şahidi. Cenabıhak her birimize güzel akıbetler nasip etsin. Rahmet diliyorum, yakınlarına da sabırlar diliyorum." dedi.

Helallik alınmasının ardından Aydın'ın cenazesi İhsaniye Mezarlığı'nda defnedildi.

Kaynak: AA