Son dakika haberleri: Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker öldü
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Son dakika haberleri: Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker öldü

26.11.2020 22:07 | Son Güncelleme: 26.11.2020 22:10
Son dakika haberleri: Kamerun'da terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker öldü

Son dakika gündem haberi: Kamerun'un güneybatısındaki Ndian vilayeti Ekonda-Titi bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.

Kamerun'un güneybatısındaki Ndian vilayeti Ekonda-Titi bölgesinde terör örgütü Boko Haram'ın saldırısında 3 asker hayatını kaybetti.

Ndian Valisi Nwafua Laurence, yaptığı açıklamada, Boko Haram mensuplarının Ekondo-Titi bölgesinde 21. Denizci Taburu'nda görevli askerleri pusuya düşürdüklerini ve 3 ordu mensubunu öldürdüklerini bildirdi.

Ülkede 7 Aralık'ta yapılacak bölgesel seçimler öncesinde çatışmaların artmasından endişe ediliyordu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Emin Dönmez

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